Hơn 60 triệu ca nhiễm Covid-19

Tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu hôm qua 26.11 vượt mốc 60 triệu, với tốc độ lây nhiễm gia tăng đáng báo động ở nhiều nước và trên phạm vi toàn cầu. Phân tích của Reuters cho thấy số ca mắc Covid-19 tăng từ 50 triệu lên 60 triệu chỉ trong vòng 17 ngày, với khoảng 580.000 ca được ghi nhận mỗi ngày trong tuần qua.

Tại Mỹ, có đến hơn 2.400 ca tử vong vì Covid-19 được ghi nhận trong vòng 24 giờ vào hôm qua, con số cao nhất trong vòng 6 tháng. Tuy vậy, tỷ lệ tử vong trong số những người mắc Covid-19 tại Mỹ đang giảm dần, theo tờ The New York Times. Phó giáo sư Leora Horwitz tại Đại học New York cho rằng tỷ lệ tử vong giảm nhờ các bác sĩ đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc theo dõi, chăm sóc và điều trị. Tuy nhiên, bà cảnh báo xu hướng trên có thể thay đổi với số ca nhập viện tăng trong mùa đông.