Hợp tác chặn đứng âm mưu bành trướng trên Biển Đông

Hôm qua, tiến sĩ Harry J.Kazianis, Tổng biên tập chuyên san The National Interest, Giám đốc nghiên cứu quốc phòng của Trung tâm lợi ích quốc gia Mỹ, đăng bài xã luận trên Fox News cảnh báo về những diễn biến nguy hiểm trên nhóm đảo nhân tạo do Trung Quốc bồi đắp phi pháp tại đây đối với vùng biển đóng vai trò trọng yếu của thế giới. “Trung Quốc đang tăng tốc trên con đường tiến đến mục tiêu độc chiếm vùng biển then chốt của thế giới và “hô biến” chủ quyền trên biển”, theo chuyên gia Kazianis. Ông cho rằng bất kỳ quốc gia nào độc chiếm được Biển Đông cũng “kiểm soát” được khu vực Đông Á, từ đó phủ định phần lớn vai trò của các nước khác. Chính vì thế, Bắc Kinh “đã có những hành động trơ tráo và nguy hiểm như hoàn thiện hạ tầng và triển khai hàng loạt loại khí tài trên Biển Đông”.

Trên thực tế, các đảo nhân tạo và hoạt động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc là một phần của chiến lược Chống tiếp cận/Chống xâm nhập (A2/AD) biến nơi này thành “cấm địa” đối với tàu hải quân và máy bay quân sự nước ngoài. Trả lời Thanh Niên, Giáo sư James Holmes, Trường Chiến tranh hải quân (Mỹ), cho rằng Trung Quốc đang ra sức đẩy mạnh xây dựng các tiền đồn quân sự bao gồm hệ thống cảm biến, vũ khí hiện đại và hạ tầng hoàn thiện ở cả quần đảo Trường Sa lẫn Hoàng Sa nhằm tiến đến độc chiếm kiểm soát Biển Đông. Trong khi quốc tế tranh luận thế nào là “quân sự hóa”, thì Bắc Kinh đã “quân sự hóa” trên Biển Đông. Đến nay, theo Giáo sư Holmes, Trung Quốc đã tiến đến giai đoạn cuối của quá trình quân sự hóa vùng biển này. “Trung Quốc có thể ngăn cản các nước thực thi tự do hàng hải, không cho tiếp cận khu vực 12 hải lý của các thực thể mà Bắc Kinh đang chiếm giữ trên Hoàng Sa và Trường Sa”, Giáo sư Holmes lo ngại.

Mặt khác, theo bài xã luận, Mỹ nhiều lần khẳng định mình có trách nhiệm trong việc góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định và tự do hàng hải tại Biển Đông. Tuy nhiên, đến nay, Washington bị đánh giá là chưa có động thái thực chất nào có thể làm chậm hành động quân sự hóa của Bắc Kinh. Chiến lược của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump không khác mấy so với thời người tiền nhiệm là đưa tàu chiến đến gần các hòn đảo nhân tạo phi pháp nhằm chứng tỏ không công nhận bất kỳ tuyên bố chủ quyền phi lý nào tại đây. Trên thực tế, mỗi khi tàu chiến Mỹ có động thái “thách thức”, Trung Quốc lại tiếp tục đưa khí tài quân sự ra biển, chẳng hạn như sự xuất hiện phi pháp của tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và hệ thống tên lửa đối không HQ-9B tại 3 bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi thuộc quần đảo Trường Sa. “Nếu việc triển khai tàu chiến của Mỹ chỉ là tạm thời thì sự hiện diện của vũ khí Trung Quốc trong khu vực lại là dài hạn”, ông Kazianis viết.

Chính vì thế, bài xã luận cho rằng đã đến lúc Nhà Trắng phải khởi động chiến lược toàn diện nhằm đẩy lùi các tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc tại Biển Đông. Washington cần hợp tác chặt chẽ với các bên khác sử dụng mọi công cụ, bao gồm cả truyền thông để vạch rõ những chiêu bài của Trung Quốc trong việc biến Biển Đông thành “ao nhà”. “Chúng ta không thể để chuyện đó xảy ra”, chuyên gia Kazianis nhấn mạnh.