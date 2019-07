Iran bắt giữ tàu dầu Anh ở eo biển Hormuz

Theo Reuters, London lúc đầu cáo buộc Iran bắt giữ tàu dầu Stena Impero mang cờ Anh Stena Impero và tàu dầu Mesdar mang cờ Liberia do người Anh điều hành vào ngày 19.7 (giờ địa phương) trong lúc vào vùng Vịnh qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sau đó xác nhận chỉ bắt giữ tàu Stena Impero. Động thái này diễn ra khoảng 2 tuần sau khi hải quân Anh bắt giữ tàu dầu Iran ở vùng biển Gibraltar. Theo hãng tin Tasnim, tàu Mesdar không bị bắt giữ mà được phép tiếp tục hành trình sau khi bị cảnh báo về vấn đề an toàn và môi trường.

Hai tàu Stena Impero và Mesdar đổi hướng một cách đột ngột cách nhau khoảng 40 phút ngay sau khi vào vùng Vịnh thông qua eo biển Hormuz, chạy hướng về phía Iran, theo dữ liệu theo dõi tàu bè của công ty Refinitiv. Dữ liệu này sau đó cho thấy tàu Mesdar đổi hướng một lần nữa và chạy hướng về phía tây, trở lại vùng Vịnh.

[VIDEO] Iran đe dọa sẽ cho Anh "cái tát đích đáng" vì bắt giữ tàu chở dầu

“Vụ bắt giữ tàu này là không thể chấp nhận, tự do hàng hải cần phải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển một cách an toàn và tự do trong khu vực”, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh. Sau đó, ông Hunt cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng”, nhưng khẳng định Anh không xem xét giải pháp quân sự.

Stena Bulk, công ty điều hành tàu Stena Impero, khẳng định tàu này hoạt động theo quy định. Giới chức Anh đang khẩn cấp tìm kiếm thông tin về tàu Stena Impero, theo Reuters.

Sau khi Anh cáo buộc Iran bắt giữ 2 tàu dầu nói trên, quân đội Mỹ cho hay đã triển khai một máy bay không người lái (UAV) trong không phận quốc tế để theo dõi tình hình ở eo biển Hormuz.