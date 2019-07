Iran hé lộ lý do bắt giữ tàu dầu Anh ở eo biển Hormuz

“Tàu dầu có liên quan đến một vụ tai nạn với tàu cá Iran… Khi tàu cá phát tín hiệu cầu cứu, tàu mang cờ Anh đã phớt lờ””, ông Allahmorad Afifipour, đứng đầu Tổ chức Hàng hải và Cảng ở tỉnh Hormozgan ở miền đông Iran, khẳng định với hãng tin Fars.

“Tàu dầu hiện đang ở cảng Bandar Abbas của Iran và tất cả 23 thành viên thủy thủ vẫn ở trên tàu cho đến khi cuộc điều tra kết thúc”, ông Afifipour cho biết thêm. Trong thủy thủ đoàn của tàu Stena Impero có 18 người Ấn Độ và 5 người đến từ Nga, Philippines, Lithuania và một số nước khác.

Cũng theo ông Afifipour, tàu Stena Impero bị Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa đến cảng Bandar Abbas vào tối 19.7 (giờ địa phương) và cuộc điều tra về vụ tai nạn bắt đầu hôm nay 20.7.

Trước đó, giới chức Anh cho hay đang khẩn cấp tìm kiếm thông tin về tàu Stena Impero. Theo dữ liệu theo dõi tàu bè của công ty Refinitiv, tàu Stena Impero trong lúc đang chạy về hướng Ả Rập Xê Út thì bất ngờ đổi hướng về phía Iran sau khi vào vùng Vịnh thông qua eo biển Hormuz . Sau đó, Iran xác nhận đã bắt giữ tàu Stena Impero.

“Vụ bắt giữ tàu này là không thể chấp nhận, tự do hàng hải cần phải được duy trì và tất cả tàu có thể di chuyển một cách an toàn và tự do trong khu vực”, Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nhấn mạnh. Sau đó, ông Hunt cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng nếu vấn đề không được giải quyết nhanh chóng”, nhưng khẳng định Anh không xem xét giải pháp quân sự.