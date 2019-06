Iraq mở cửa Vùng Xanh

Theo AFP, đây là lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến Iraq năm 2003, dân thường mới được tự do tới nơi được xem là “vùng đất cấm”. Vùng Xanh nằm ở bờ Tây sông Tigris, rộng khoảng 10 km2, là một trong những khu vực được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt nhất thế giới . Chỉ những người có thẻ an ninh đặc biệt mới được vào khu vực này.