IS tấn công Sri Lanka để trả đũa vụ xả súng New Zealand

“Những chiến binh thực hiện nhiệm vụ tấn công nhắm vào các thành viên thuộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và người Công giáo ở Sri Lanka ngày 21.4 là thành viên IS”, trang tuyên truyền AMAQ của tổ chức cực đoan này viết. Tuy nhiên, IS không đưa ra thêm thông tin hay bằng chứng nào. Cùng ngày, Reuters dẫn lời Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi tuyên bố của IS. Tôi tin rằng IS có dính líu”. Nhà lãnh đạo đồng thời cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan tiếp tục tấn công Sri Lanka.