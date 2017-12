Thông tin trên được bà Hotovely đưa ra một ngày sau khi Guatemala quyết định dời đại sứ quán của nước này tại Israel tới thành phố Jerusalem. Nữ thứ trưởng còn nhấn mạnh tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tạo ra làn sóng dời đại sứ quán.

Theo AFP, bà Hotovely không nêu rõ tên các nước mà Israel đang liên lạc, tuy nhiên các nguồn tin ngoại giao tiết lộ Honduras, Philippines, Romania và Nam Sudan nằm trong số các quốc gia đang cân nhắc việc dời đại sứ quán.

Trong khi đó, Iran lại thông qua dự luật công nhận Jerusalem là thủ đô của Palestine, vừa thể hiện sự ủng hộ của Iran đối với Palestine, đồng thời đáp trả quyết định của Mỹ.



Tình hình căng thẳng xung quanh vấn đề Jerusalem vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo tờ The Times of Israel dẫn lời ông Nadav Argaman, Giám đốc cơ quan an ninh nội địa Israel, cảnh báo bờ Tây và Dải Gâz "đang trong tình trạng bất ổn cao, sẽ kéo dài trong ít nhất là 6 tháng tới".



Ngọc Mai