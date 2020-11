Israel nói gì về vụ nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran bị ám sát?

“Tôi không có manh mối ai làm việc đó. Không phải tôi không lên tiếng vì mình đang chịu trách nhiệm. Tôi thực sự không có manh mối”, ông Hanegbi khẳng định trong cuộc gặp báo chí do Kênh 12 tổ chức hôm 28.11, sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Israel giết chết nhà khoa học Fakhrizadeh hôm 27.11 và Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thề sẽ đáp trả vụ này.

Trong khi đó, theo báo The Times of Israel, một nguồn tin phương Tây tiết lộ với Kênh 12 hôm 28.11 rằng vụ ám sát ông Fakhrizadeh là “đỉnh cao nhất” trong kế hoạch mang tính chiến lược của Israel là phá hoại chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Fakhrizadeh từng được mô tả là “cha đẻ” của cái mà Israel và giới tình báo phương Tây cho là chương trình vũ khí hạt nhân của Tehran.

Hiện không rõ Iran có thể trả đũa như thế nào. Theo The Times of Israel, Iran có thể tiến hành một cuộc tấn công Israel bằng tên lửa hoặc những khí tài khác; tấn công các đại sứ quán Israel hoặc các mục tiêu liên quan đến Israel trên thế giới ; hoặc tấn công các tàu chiến Israel. Kênh 12 hôm qua 28.11 loan tin Israel đã đặt các đại sứ quán nước này trên khắp thế giới trong tình trạng báo động cao và các cộng đồng người Do Thái cũng đang cảnh giác.