Kẻ tấn công đâm 5 người tại nhà giáo sĩ Do Thái ở New York

Trong thông báo trên Twitter, Hội đồng Công vụ Do Thái giáo Chính thống (OJPAC) cho biết kẻ tấn công đeo khăn quàng che mặt đã đâm các nạn nhân tại ngôi nhà ở khu Monsey, hạt Rockland, bang New York vào tối 28.12.

Tổng chưởng lý New York Letitia James bày tỏ mối quan ngại sâu sắc trước vụ đâm dao.

"Chúng tôi không thể dung thứ hành vi thù hận và sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình ở Monsey", bà James viết trên Twitter.

Vụ đâm dao xảy ra giữa lúc những cuộc tấn công bài Do Thái gia tăng thời gian gần đây ở khắp New York.

Hồi đầu tháng này, một vụ xả súng xảy ra tại một quán ăn phục vụ ẩm thực Do Thái ở thành phố Jersey (bang New Jersey), ngoại ô thành phố New York. Cảnh sát cho biết có 6 người đã thiệt mạng bao gồm hai nghi phạm nổ súng và tin rằng động cơ xuất phát từ chủ nghĩa bài Do Thái.