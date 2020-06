Khi Washington đáp trả Bắc Kinh về Hồng Kông

Trước đó, Trung Quốc đại lục đã thông qua luật an ninh mới để tìm cách ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài nhằm vào Hồng Kông, hình sự hóa các hành vi mà Bắc Kinh xem là đe dọa an ninh quốc gia như lật đổ chính quyền, đòi hỏi ly khai.