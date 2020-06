Khó khăn bủa vây ngành nail Mỹ

Các tiêu chí an toàn cho tiệm nail ở California Cơ quan Y tế và Cơ quan Kỹ nghệ California đã đưa ra hàng loạt tiêu chí an toàn cho các tiệm nail: Thợ hay nhân viên làm việc lúc nào cũng phải đeo khẩu trang tiêu chuẩn an toàn, cần thiết thợ nail có thể đội nón có kính che mặt, trong lúc làm việc cho khách, thợ phải mang găng tay, khử trùng dụng cụ và tẩy trùng ghế, bàn. Ngay khi các bồn chứa làm chân dù mỗi lần đều thay bọc mới, nhưng cũng phải khử trùng bồn cẩn thận. Các dụng cụ làm cho khách chỉ dùng một lần và các loại sử dụng lại phải được khử trùng theo hướng dẫn của Hội đồng thẩm mỹ California (Board of Barbering and Cosmetology). Để hạn chế tiếp xúc, các mẫu móng và mẫu nước sơn sau một lần trao cho khách phải được rửa bằng xà bông. Mỗi thợ chỉ được phép làm một việc ở mỗi bàn, tay và chân làm riêng không làm cùng lúc như trước đây. Hạn chế tối đa sử dụng quạt trần, hệ thống thông gió phải thông thoáng và nên giữ khoảng cách đúng cự ly (1,8 m) để tránh tình trạng tiếp xúc gần. Trương Đông Thức