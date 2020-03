Không nhắc đến ‘virus Trung Quốc’, ông Trump kêu gọi bảo vệ người gốc Á trong dịch COVID-19

Trong khi đó, bình luận trên chương trình Axios on HBO mới đây, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải khẳng định rằng WHO khi đặt tên một loại virus mới sẽ cẩn trọng tránh liên kết virus với một nhóm người cụ thể nhằm "tránh thành kiến". "Tôi hy vọng quy định của WHO sẽ được tuân thủ", ông nói.