Khủng hoảng Anh - Iran: hòa để tránh hại

Ngoài việc chính quyền Gibraltar trả tự do cho 4 người trên tàu dầu Grace 1, chính phủ Anh còn nói sẽ thả tàu với điều kiện nó không chuyên chở dầu tới Syria.

Tàu Grace 1 vốn bị bắt với lý do vận chuyển dầu từ Iran đến Syria, nhưng giờ chính phủ Anh dịu giọng và chính quyền Gibraltar hành xử như vậy rõ ràng vì không thể chứng minh được là con tàu này chở dầu đến Syria, tức là việc bắt giữ con tàu và 4 người trong thủy thủ đoàn là hoàn toàn vô căn cứ, vi phạm luật pháp quốc tế . Bên cạnh đó, sau vụ việc có ca nô vũ trang bị coi là của Iran tìm cách ngăn tàu chở dầu của Anh ở vùng Vịnh nhưng không thành công do có sự can thiệp kịp thời của tàu chiến Anh. Phía London đã cử thêm chiến hạm đến khu vực nhưng cũng ý thức được rằng càng theo Mỹ gia tăng căng thẳng và đối địch bằng mọi giá với Iran thì sẽ càng dễ trở thành bên bị tổn hại hay vạ lây đầu tiên và nhiều nhất bởi đụng độ vũ trang giữa Mỹ và Iran.