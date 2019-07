Kỷ lục mới

EU đến thời điểm này vẫn có 28 thành viên vì cuộc ly khai của Anh vẫn chưa thể dứt điểm. Mercosur hiện bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay. Thỏa thuận nói trên sẽ tạo ra khu vực mậu dịch tự do hàng đầu thế giới với 512 triệu người tiêu dùng ở EU và 260 triệu người ở phía Mercosur, phá kỷ lục do EU đã cùng Nhật Bản lập nên. Khu vực mậu dịch tự do EU - Nhật Bản có hiệu lực chính thức từ ngày 1.2.2019 trong khi EU và Mercosur còn phải đàm phán chi tiết cụ thể và cần thời gian cho quá trình phê chuẩn thỏa thuận.

Dù có tiềm năng khổng lồ nhưng đến nay, mức độ trao đổi thương mại giữa EU và Mercosur hiện rất hạn chế. Năm 2018, giá trị xuất khẩu của EU sang Mercosur là 45 tỉ euro, còn chiều ngược lại chỉ có 42,6 tỉ euro. Khu vực mậu dịch tự do sẽ giúp hai bên tiết kiệm hàng tỉ euro chi phí về thuế quan, tạo động lực mới tăng trưởng kinh tế và trao đổi thương mại.

Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét lại quan hệ thương mại với các đối tác, thỏa thuận về khu vực mậu dịch tự do giữa EU và Mercosur có ý nghĩa rất to lớn về tăng cường thương mại tự do và chống chủ nghĩa bảo hộ, về tập hợp đối tác cùng ứng phó xung khắc thương mại với Mỹ.