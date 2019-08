'Lá bài sắt' của Bắc Kinh

Mang danh nghĩa cảnh sát vũ trang, nhưng PAP không trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc mà có cơ cấu hoàn toàn tách biệt với tư lệnh là thượng tướng Vương Ninh. Trước khi trở thành Tư lệnh Tổng bộ vũ cảnh, tướng Vương Ninh từng giữ vị trí Phó tổng tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của vũ cảnh, vốn được so sánh như Vệ binh Quốc gia của Mỹ.

Được thành lập năm 1982, vũ cảnh nhanh chóng thể hiện vị trí trong chiến lược an ninh nội địa của Trung Quốc. Theo nhiều tài liệu, lực lượng này đóng vai trò không nhỏ trong sự kiện Thiên An Môn hồi năm 1989. Dưới thời kỳ lãnh đạo của Chủ tịch Giang Trạch Dân, vũ cảnh phát triển mạnh mẽ, tiếp nhận nhiều chuyển giao từ quân đội. Ông Giang từng nhấn mạnh vũ cảnh là “lực lượng nòng cốt để duy trì an ninh quốc gia và ổn định xã hội”. Từng được điều động xử lý các vấn đề liên quan đến Tân Cương và Tây Tạng, lực lượng này chuyên trách xử lý các trường hợp bạo loạn, bất ổn, băng đảng tội phạm lớn lao, và các cuộc tấn công của khủng bố… Chính vai trò này đã cho phép PAP có khu vực hoạt động cực rộng, từ trên bộ đến trên biển, các cơ sở khai thác khoáng sản, chống bạo động...