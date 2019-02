Lá chắn an ninh của Chủ tịch Kim Jong-un

Khi đến dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tại Singapore vào tháng 6.2018, dư luận thế giới đặc biệt ấn tượng với đội ngũ cận vệ của Chủ tịch Kim Jong-un. Theo Đài Fox News, ngay sau khi chuyên cơ của Hãng Air China (Trung Quốc) chở nhà lãnh đạo hạ cánh xuống sân bay Changi, những cận vệ mặc vest đen, cà vạt xanh sọc trắng lập tức dàn đội hình bao bọc xung quanh và chạy theo chiếc chuyên xa. Trước đó, đội đặc nhiệm này cũng từng lập đội hình lá chắn xung quanh Chủ tịch Kim tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bàn Môn Điếm vào ngày 27.4.2018.

[VIDEO] Cận cảnh dàn vệ sĩ không rời lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nửa bước

Theo tờ The Telegraph, đơn vị cảnh vệ đặc biệt của Triều Tiên thuộc Văn phòng 6 Trung ương đảng, được tuyển chọn kỹ càng từ những binh sĩ xuất sắc nhất trong mọi lực lượng quân đội Triều Tiên dựa trên thể hình, khả năng võ thuật và bắn súng. Trong khi phần lớn binh sĩ thông thường phục vụ 10 năm thì những người này đã có ít nhất 13 năm trong quân ngũ. Sau khi được chọn, họ tiếp tục trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt về khả năng phản ứng nhanh, lý tưởng và lòng trung thành.

Ông Ri Yong-guk, từng là thành viên đội cận vệ cố lãnh đạo Kim Jong-il, cho biết có đến 6 tầng bảo vệ khác nhau. “Lãnh đạo Triều Tiên là một trong những yếu nhân được bảo vệ chặt chẽ nhất thế giới, đến nỗi một con kiến cũng không lọt qua được”, ông kể.

Reuters Có đến 6 tầng bảo vệ khác nhau xung quanh lãnh đạo Triều Tiên

Hiện công tác an ninh cho Chủ tịch Kim Jong-un được cho là thậm chí còn nghiêm ngặt hơn. Trong cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore, ngay trước khi ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump ký kết tuyên bố chung, một cận vệ đeo găng tay trắng nhanh tay chùi chiếc bút được chuẩn bị sẵn trên bàn, theo The Telegraph. Tuy nhiên, Chủ tịch Kim sau đó dùng chiếc bút do em gái là bà Kim Yo-jong trao cho. Tương tự, tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều ở Bàn Môn Điếm, một cận vệ dùng thuốc tẩy độc lau ghế, sổ lưu niệm và bút dù Chủ tịch Kim cũng không dùng đến cây bút này.

Lực lượng an ninh Triều Tiên dò tìm thiết bị nổ và làm vệ sinh tại bàn nơi lãnh đạo Kim Jong-un viết vào sổ lưu niệm tài Tòa nhà Hòa bình ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm

Ảnh: Reuters Đội cận vệ quanh chuyên xa chở nhà lãnh đạo Triều Tiên

Bên cạnh đội cận vệ luôn theo sát, Bộ Tư lệnh cảnh vệ (GC) còn thiết lập các tuyến an ninh vòng ngoài tại mọi địa điểm Chủ tịch Kim có mặt, trong lẫn ngoài nước. Ở vai trò vòng ngoài, GC có 2 tầng an ninh bọc lót cho đội cận vệ, gồm 1 tuyến ngay gần đó và 1 tuyến khác sẵn sàng ở mọi vị trí trong vòng bán kính 800 m. Reuters dẫn các nguồn tin từ Singapore cho hay, các nhân viên GC có mặt trên ít nhất 2 trong 3 máy bay chở phái đoàn Triều Tiên hồi năm ngoái. Ngoài ra, cơ quan này chịu trách nhiệm vận hành, bảo đảm an ninh cho các đường dây điện thoại và máy tính mà Chủ tịch Kim sử dụng cũng như kiểm tra bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào trước khi ông dùng. GC còn quản lý cả đội ngũ y tế riêng cho nhà lãnh đạo và ít nhất 2 người được cử tháp tùng ông đến Singapore.

Vệ sĩ của Triều Tiên đưa món mì lạnh Bình Nhưỡng lên bàn tiệc tại thượng đỉnh liên Triều tháng 4.2018

Một điểm đặc biệt nữa trong công tác an ninh cho Chủ tịch Kim là đoàn xe được trang bị nhà vệ sinh riêng. Tờ The Washington Post dẫn các nguồn tin Hàn Quốc cho biết dù di chuyển bằng xe lửa, xe hơi hay phương tiện nào thì nhà lãnh đạo luôn có thể sử dụng nhà vệ sinh di động được thiết kế đặc biệt nhằm tránh để tình báo nước ngoài theo dõi tình trạng sức khỏe của ông.

[VIDEO] Lãnh đạo Kim Jong-un vẫy tay tạm biệt Hàn Quốc, đội cận vệ vẫn tận tụy chạy bộ theo xe