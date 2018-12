Lễ hội màu sắc khắp thế giới

Cư dân tại các đảo quốc Thái Bình Dương như Tonga, Samoa và Kiribati là những người đầu tiên tận hưởng khoảnh khắc giao thừa. Năm mới 2019 bắt đầu tại những nước này vào 10 giờ GMT ngày 31.12.2018 (tức 17 giờ cùng ngày, theo giờ VN). Một tiếng sau, pháo hoa đón mừng năm mới cũng bừng sáng tại New Zealand và người dân cùng tận hưởng thời khắc chuyển giao với những bữa tiệc linh đình và lễ hội đường phố.

Cũng như mọi năm, thành phố Sydney của Úc tiếp tục thu hút sự chú ý bằng màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục nức tiếng thế giới. Theo AFP, khoảng 1,5 triệu người đổ về khu vực Nhà hát Con sò và cầu cảng ở Sydney để chiêm ngưỡng màn pháo hoa hoành tráng nhất từ trước đến nay, kéo dài đến 12 phút với nhiều hiệu ứng rực rỡ (ảnh). Không khí lễ hội sau đó lần lượt lan đến các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu. Tại Hồng Kông, pháo hoa được đồng loạt bắn từ 5 sà lan trên cảng Victoria suốt 10 phút trước sự náo nức của khoảng 300.000 người có mặt. Tại thủ đô Jakarta của Indonesia, hàng trăm đôi uyên ương kết hôn trong lễ cưới tập thể. Ở Nhật Bản, người dân đổ xô đến các đền thờ để cầu nguyện cho năm mới an lành và may mắn trong khi các buổi trình diễn âm nhạc diễn ra khắp các công viên tại thủ đô Moscow của Nga bên cạnh hơn 1.000 sân băng được mở cửa cho mọi người vui chơi.

Bên cạnh đó, nguy cơ khủng bố vẫn chực chờ trong dịp lễ hội nên các nước thắt chặt an ninh tối đa để bảo đảm một đêm giao thừa hạnh phúc và bình yên. Úc bố trí cảnh sát vũ trang tuần tra cả trên sông, trên trời và dưới đất còn Quân khu miền Nam của Nga tiến hành tập trận nhằm đảm bảo an ninh cho kỳ nghỉ với sự tham gia của khoảng 5.000 binh sĩ, theo TASS. Mỹ cũng tiếp tục triển khai lực lượng bắn tỉa, máy dò kim loại và chó nghiệp vụ tại những địa điểm công cộng, đặc biệt là Quảng trường Thời đại (New York), nơi diễn ra hoạt động thả quả cầu ánh sáng và đếm ngược truyền thống.