Liên Hiệp Quốc 'báo động đỏ' về biến đổi khí hậu

Đó là một số cảnh báo nằm trong nghiên cứu mới về khí hậu do Ủy ban liên chính phủ của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu công bố hôm nay 9.8, theo Reuters. Nghiên cứu phát hiện chúng ta đã và đang trải qua những tác động của biến đổi khí hậu , khi hành tinh này vượt hơn 1 độ C trong mức cảnh báo trung bình. Nắng nóng, hạn hán và mưa to trở nên thường xuyên hơn và khắc nghiệt hơn khi trái đất ngày càng nóng lên.