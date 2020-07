Lở đất kinh hoàng hơn 120 người chết ở Myanmar

Chiều 2.7, giới chức Myanmar xác nhận một trận lở đất xảy ra tại thị trấn Hpakant thuộc bang Kachin vào sáng sớm cùng ngày. Núi chất thải khai thác mỏ đã đổ sập xuống hồ, gây ra đợt sóng bùn và nước, chôn vùi nhiều lao động đang đào bới tìm ngọc bích, theo Reuters dẫn thông báo từ Cơ quan Cứu hỏa Myanmar.

Ông Maung Khaing, một thợ mỏ chứng kiến thảm họa, kể rằng ông nhìn thấy một núi chất thải lớn đứng chênh vênh và đang định dùng điện thoại chụp ảnh lại thì nghe tiếng hô hoán “chạy đi, chạy đi!”. “Chỉ trong vòng 1 phút, toàn bộ người ở dưới đáy biến mất. Có những người kẹt trong bùn kêu cứu”, ông Maung Khaing nói.

Lực lượng cứu hộ đã nỗ lực tìm kiếm người sống sót và đưa thi thể nạn nhân lên khỏi hồ. “Các thợ mỏ bị chôn vùi bởi một đợt sóng bùn. 126 thi thể đã được tìm thấy. Công cuộc tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang diễn ra”, Cơ quan Cứu hỏa Myanmar cho hay trong thông báo vào chiều tối 2.7. Giới chức Bộ Thông tin Myanmar cho rằng nhiều thi thể vẫn còn nằm trong bùn và số người chết có thể còn tăng.

Bà Than Hlaing, thành viên một nhóm hỗ trợ sau thảm họa, cho hay nạn nhân tử vong là những người làm việc tự do, bới tìm những viên đá quý trong bãi rác do một công ty khai thác mỏ để lại. Bà Than Hlaing nói còn khoảng 100 người mất tích và 30 người nhập viện. Bà cho biết thêm giới chức địa phương trước đó đã cảnh báo mọi người không nên đến khu mỏ nói trên vào ngày 2.7 do thời tiết xấu. Cảnh sát cho rằng số người chết có thể cao hơn nhiều nếu giới chức hôm 1.7 không đưa ra cảnh báo tránh xa khu vực, theo AFP.