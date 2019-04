Lộ diện kẻ chủ mưu thảm kịch ở Sri Lanka

Sau khi lên tiếng nhận trách nhiệm về đợt tấn công đẫm máu ngày 21.4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm qua công bố hình ảnh và video cho thấy kẻ chủ mưu Zahran Hashim cùng các phần tử đánh bom liều chết bịt mặt. Trong đoạn phim, Hashim lên tiếng kích động những tên còn lại “lên đường làm nhiệm vụ” và cả nhóm cùng tuyên thệ trung thành với thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo giới chức Sri Lanka, Hashim được cho là thành viên hoặc thủ lĩnh của NTJ, một nhóm cực đoan nhỏ ở nước này. Trước đó, theo Reuters, Bộ Quốc phòng đã xác định NTJ cùng nhóm JMI trực tiếp gây ra vụ tấn công đẫm máu, với sự tiếp tay của “mạng lưới cực đoan quốc tế ”. Đáng chú ý là hàng loạt giáo sĩ Hồi giáo ở Sri Lanka cho hay trong 3 năm qua, họ đã nhiều lần cảnh báo những phát ngôn, hoạt động cực đoan của Hashim nhưng giới hữu trách không có hành động ngăn chặn kịp thời. Hiện chưa rõ tung tích của kẻ này.

[VIDEO] Đánh bom hàng loạt Sri Lanka: Nhân chứng nghẹn ngào kể lại chuyện mất vợ con

Cũng trong ngày 24.4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ruwan Wijewardene công bố thêm nhiều chi tiết mới về những kẻ đánh bom liều chết. “Đáng lo ngại là đa số những đối tượng này đều có học thức cao, xuất thân từ gia đình trung lưu, giàu có và đã đi nước ngoài. Một tên từng lấy bằng cử nhân ở Anh rồi sang Úc học thạc sĩ trước khi về nước”, AFP dẫn lời ông Wijewardene nói. Đến nay, cảnh sát xác định có 9 kẻ đánh bom liều chết, bao gồm một phụ nữ.

Cùng ngày, cảnh sát Sri Lanka bắt giữ thêm 18 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom hàng loạt nhà thờ và khách sạn ở thủ đô Colombo cùng khu vực lân cận vào lễ Phục sinh (21.4), khiến ít nhất 359 người chết và 500 người bị thương. Tình hình căng thẳng vẫn chưa dịu khi chính phủ cảnh báo nguy cơ các phần tử cực đoan đang âm mưu tiến hành những đợt tấn công mới.

[VIDEO] Khoảnh khắc nghi phạm đánh bom bước vào nhà thờ Sri Lanka

Theo CNN, Ấn Độ đã chuyển cho Sri Lanka thông tin tình báo về âm mưu đánh bom hàng loạt nhiều tuần trước khi vụ tấn công xảy ra. Một số thông tin Ấn Độ thu thập được là nhờ thẩm vấn nghi phạm IS. Hiện vẫn chưa rõ vì sao lực lượng an ninh Sri Lanka lại không có biện pháp phòng ngừa nào. Trong khi đó, Thủ tướng Ranil Wickremesinghe tiếp tục khẳng định thông tin nói trên không được chuyển cho văn phòng của ông và những bộ trưởng cấp cao khác. “Các quan chức an ninh cũng không chia sẻ thông tin tình báo với tôi”, Tổng thống Maithripala Sirisena phân trần. Ông Sirisena đồng thời yêu cầu các lãnh đạo cảnh sát và Bộ Quốc phòng từ chức vì không xử lý đúng thông tin tình báo. Chủ tịch Hạ viện Lakshman Kiriella hôm qua cũng lên tiếng cáo buộc: “Một số quan chức tình báo cấp cao cố tình che đậy thông tin. Ai đó đang kiểm soát họ. Chúng ta phải điều tra”.

Trước đó, Thứ trưởng Wijewardene dẫn lại kết quả điều tra sơ bộ cho thấy loạt đánh bom đẫm máu là nhằm trả đũa vụ tay súng người Úc mang tư tưởng dân da trắng thượng đẳng Brenton Harrison Tarrant xả súng giết chết 50 người tại 2 đền thờ Hồi giáo ở TP.Christchurch (New Zealand) vào ngày 15.3 và chính phủ New Zealand đang xác định mối liên hệ giữa 2 thảm kịch này.