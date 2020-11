Mật vụ Mỹ nhiễm Covid-19 hàng loạt trong mùa bầu cử

Tờ The Washington Post ngày 13.11 đưa tin ít nhất 130 nhân viên Mật vụ Mỹ đã bị nhiễm Covid-19 hoặc đang cách ly vì tiếp xúc với người bị nhiễm.

Đợt bùng phát xảy ra trong thời điểm Mật vụ Mỹ phải tăng cường an ninh cho Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống Joe Biden trong mùa bầu cử năm nay.

Nhà Trắng gần đây tổ chức nhiều sự kiện gồm buổi tiệc vào đêm bầu cử 3.11, trong đó nhiều người tham dự không đeo khẩu trang. Sau đó, nhiều quan chức Nhà Trắng bị xác định nhiễm Covid-19, gồm Chánh văn phòng Mark Meadows.

Mật vụ Mỹ bảo vệ Tổng thống Trump tại buổi vận động ở Wisconsin hồi tháng 10 Reuters

Mật vụ Mỹ có khoảng 7.000 nhân viên, chịu trách nhiệm bảo vệ cho tổng thống, phó tổng thống, tổng thống đắc cử và nhiều nhân vật quan trọng khác.

Trong năm nay, Mật vụ Mỹ đã hứng chịu nhiều đợt bùng phát dịch, gồm một đợt tại trung tâm đào tạo ở bang Maryland, một đợt sau cuộc vận động cử tri của Tổng thống Trump hồi tháng 6 ở Oklahoma và một sự kiện ở Florida vào tháng 7.

Ông Trump tổ chức sự kiện đông người ở Nhà Trắng và bang Florida

Hồi tháng 9, buổi công bố đề cử thẩm phán Tòa án tối cao tại Nhà Trắng bị coi là sự kiện siêu lây lan khi có nhiều người tham dự bị nhiễm Covid-19.

Khi được hỏi về thông tin của The Washington Post, người phát ngôn của Mật vụ Mỹ Julie McMurray từ chối bình luận vì lý do an ninh nhưng nhấn mạnh các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn trong thời gian đại dịch Covid-19 vẫn được đảm bảo.