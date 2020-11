Mở ngõ chuyển giao quyền lực ở Mỹ

Cựu ngoại trưởng Mỹ John Kerry, một trong những kiến trúc sư của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, có thể nhận trọng trách đưa Mỹ quay về nỗ lực chung của thế giới nhằm giải cứu trái đất trước nguy cơ ấm lên toàn cầu, theo Reuters. Ông Joe Biden xác nhận đã chọn ông Kerry vào vị trí đặc phái viên của tổng thống về khí hậu cho nội các bắt đầu từ ngày 20.1.2021. Ông Kerry cũng là thành viên đầu tiên của Hội đồng An ninh quốc gia chuyên trách về khí hậu, đánh dấu sự thay đổi trong nhận thức và cách tiếp cận của chính quyền tương lai trước vấn đề then chốt của toàn cầu. “Mỹ sẽ sớm có chính phủ xem cuộc khủng hoảng khí hậu là mối đe dọa cấp bách ở tầm an ninh quốc gia”, ông Kerry nhấn mạnh.