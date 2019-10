Mỹ âm thầm rút 2.000 quân khỏi Afghanistan

Trong cuộc họp báo mới đây tại thủ đô Kabul (Afghanistan) cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper , Tướng Austin Miller - chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan , cho biết số binh sĩ nước này hiện còn khoảng 13.000 người, tức giảm 2.000 quân so với năm ngoái, The New York Times hôm 21.10 đưa tin.