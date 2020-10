Mỹ bí mật hỗ trợ Taliban tấn công IS ở Afghanistan

Sau khi Mỹ-Taliban đạt được thỏa thỏa hòa bình hồi tháng 2, Bộ chỉ huy Đặc nhiệm liên quân Mỹ (JSOC) bắt đầu thực hiện một nhiệm vụ hỗ trợ không kích để giúp lực lượng Taliban chiến đấu chống lại IS ở tỉnh Kunar, đông bắc Afghanistan.

Lực lượng Mỹ không liên lạc trực tiếp nhưng dùng các thiết bị “nghe lén” mọi thông tin liên lạc để nắm được mục tiêu mà Taliban lên kế hoạch tấn công.

“Sau khi thu thập thông tin, lực lượng đặc nhiệm Mỹ lập kế hoạch không kích IS để hỗ trợ Taliban. Mục tiêu là giúp Taliban làm suy yếu IS ở Afghanistan ”, theo tờ The Washington Post ngày 23.10.