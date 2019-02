Mỹ cảnh báo hậu quả nếu phương Tây dùng công nghệ Huawei

Lời cảnh báo từ Đại sứ Mỹ tại EU Gordon Sondland được đưa ra sau khi nhật báo Handelsblatt của Đức đưa tin chính quyền Berlin cân nhắc khả năng lựa chọn sản phẩm do Tập đoàn Huawei cung cấp khi xây dựng mạng không dây 5G thế hệ kế tiếp tại nước này.

“Tôi không thấy có bất kỳ lý do thuyết phục nào trong việc làm ăn với người Trung Quốc, cho đến khi họ vẫn áp dụng các biện pháp nhằm thao túng hoặc theo dõi khách hàng”, tờ South China Morning Post hôm 8.2 dẫn lời ông Sondland tuyên bố.

“Những nước cố tình hành động mù quáng và sử dụng công nghệ Trung Quốc mà không màng tới những mối lo ngại như trên có thể đẩy bản thân vào tình trạng bất lợi khi làm việc với chúng tôi”, vị đại sứ này nhấn mạnh.

Ông cũng thúc giục châu Âu lựa chọn những hãng cung cấp công nghệ Bắc Âu như tại Phần Lan hay Thụy Điển khi triển khai các dự án 5G.

Thời gian qua, Mỹ liên tục kêu gọi đồng minh và đối tác cẩn trọng khi sử dụng công nghệ từ Trung Quốc, đồng thời triển khai nhiều biện pháp an ninh và pháp lý nhằm vào Huawei cùng một số doanh nghiệp khác do lo ngại về nguy cơ do thám cũng như đánh cắp công nghệ.