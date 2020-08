Mỹ chính thức cảnh báo mã độc ‘có dính líu Bắc Kinh’

Cục An ninh mạng và An ninh cơ sở hạ tầng (CISA) của Bộ An ninh Nội địa Mỹ, Cục điều tra liên bang (FBI) và Bộ Quốc phòng nước này “đã xác định được một phiên bản mã độc được các đối tượng có dính líu chính quyền Bắc Kinh sử dụng, có tên là Taidoor”, theo Hãng tin Bloomberg hôm 4.8 dẫn cảnh báo mới của Mỹ.