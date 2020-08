Mỹ đang ở “giai đoạn mới” của Covid-19

WHO hoàn tất chuyến tiền trạm tại Trung Quốc Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin nhóm chuyên gia Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hoàn thành chuyến đi nhằm chuẩn bị cho cuộc điều tra nguồn gốc SARS-CoV-2 gây Covid-19. “Nhóm 2 người tiền trạm của WHO đã kết thúc 3 tuần được phái tới Trung Quốc để chuẩn bị cho các nỗ lực chung nhằm xác định nguồn gốc vi rút”, theo thông cáo của WHO. Hai chuyên gia WHO đã thảo luận tích cực với các đối tác Trung Quốc và nhận được thông tin cập nhật về các nghiên cứu dịch tễ, phân tích sinh học và di truyền cũng như nghiên cứu về sức khỏe động vật. Họ cũng thảo luận trực tuyến với các nhà khoa học, chuyên gia vi rút học tại TP.Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và cơ quan y tế tại Bắc Kinh. Thông cáo được đưa ra sau khi một hội đồng chuyên gia kêu gọi WHO tăng tốc điều tra nguồn gốc vi rút. Trước đó, giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO Mike Ryan nói rằng có thể sẽ mất thêm nhiều tuần nữa để có thể cử một nhóm đầy đủ đến Trung Quốc.