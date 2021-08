Mỹ dùng tên lửa 'Ninja' không kích IS đáp trả vụ đánh bom Kabul

Sau vụ đánh bom tự sát ngoài sân bay Hamid Karzai ở Kabul hôm 26.8 khiến 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, quân đội Mỹ đã thực hiện cuộc không kích nhắm vào lực lượng IS để đáp trả.

Theo tờ The Wall Street Journal, vụ không kích do một máy bay không người lái MQ-9 Reaper từ vịnh Ả Rập thực hiện, tấn công mục tiêu tại tỉnh Nangarhar. Hai thành viên thuộc nhánh của IS tại Afghanistan là ISIS-K thiệt mạng và một tên thứ ba bị thương. Lầu Năm Góc thông báo cuộc không kích không gây thiệt hại cho dân thường.