Mỹ - Hàn - Nhật xem xét các lựa chọn đối phó Triều Tiên

Yonhap ngày 31.3 đưa tin Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Suh Hoon đã đến Mỹ để chuẩn bị cho cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và Trưởng ban thư ký Hội đồng an ninh quốc gia Nhật Bản Shigeru Kitamura.

Chính quyền Mỹ được cho là sắp hoàn tất cuộc đánh giá chính sách về Triều Tiên và dự kiến sẽ đưa ra cách tiếp cận mới đối với vấn đề này.

Phó thư ký báo chí của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre ngày 31.3 cho biết Mỹ xem xét mọi lựa chọn có thể để giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của Triều Tiên đối với các nước láng giềng.

Trước đó, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố việc thảo luận cách tiếp cận mới cùng với các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản là một phần quan trọng trong quá trình đánh giá chính sách.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsunobu Kato nhấn mạnh việc hợp tác chặt chẽ với Mỹ và Hàn Quốc là điều bắt buộc trong việc đối phó với Triều Tiên và duy trì ổn định khu vực. Ông Kato cũng nhắc đến việc giải quyết vấn đề công dân Nhật bị bắt ở Triều Tiên.