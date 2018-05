Mỹ khai trương sứ quán ở Jerusalem, bạo lực bùng phát

Buổi lễ khai trương đại sứ quán mới của Mỹ tại Jerusalem chính thức diễn ra chiều 14.5, đúng ngày Israel kỷ niệm 70 năm tuyên bố thành lập nhà nước Do Thái. Trước khi tìm được địa điểm rộng rãi hơn, sứ quán tạm thời được đặt tại tòa nhà lãnh sự quán trước nay của Mỹ ở khu Arnona, Jerusalem. Mặc dù tuyên bố bắt đầu đi vào hoạt động, nhưng sứ quán mới chỉ bố trí văn phòng làm việc cho Đại sứ David Freidman và vài nhân viên. Ông Freidman vẫn sẽ tiếp tục qua lại giữa Tel Aviv và Jerusalem trong thời gian tới.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump không tới dự sự kiện mà cử một phái đoàn cấp cao gồm Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Thứ trưởng Ngoại giao John Sullivan cùng vợ chồng con gái kiêm cố vấn Ivanka Trump và Jared Kusher. Khoảng 800 vị khách được mời tới dự buổi lễ, trong đó có gần 100 nhà ngoại giao nước ngoài. Tuy nhiên, phần lớn đại diện các nước đều không tới, bao gồm cả những đồng minh thân cận của Mỹ tại châu Âu. Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm qua cũng khẳng định Việt Nam không có đại diện dự buổi tiếp tân này, theo TTXVN.

Các nguồn thạo tin cho biết Liên đoàn Ả Rập sẽ nhóm họp phiên đặc biệt vào ngày 16.5 để thảo luận và bày tỏ sự phản đối với động thái dời sứ quán của Mỹ. Tổ chức này nhấn mạnh quyết định của chính quyền Tổng thống Trump “là bất hợp pháp”. Trong khi đó, Liên minh Châu Âu (EU) tuyên bố tôn trọng “sự đồng thuận quốc tế” trong vấn đề Jerusalem, bao gồm cả việc đặt cơ quan đại diện ngoại giao. Cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Mỹ “đã đánh mất vai trò trung gian của mình” trong tiến trình hòa bình khu vực. Nga thì cảnh báo căng thẳng sẽ leo thang tại Trung Đông sau động thái mới của Mỹ.

Ngay trong hôm qua, các cuộc biểu tình đã nổ ra rầm rộ ở khu vực Bờ Tây và Dải Gaza. Hàng chục ngàn người Palestine tập trung phản đối động thái của Mỹ và không lâu sau bạo lực bùng phát dữ dội. Theo AFP, lực lượng an ninh Israel đã nổ súng trấn áp khiến ít nhất 52 người Palestine thiệt mạng và 2.400 người bị thương tại khu vực biên giới. Chính quyền Palestine gọi đây là vụ thảm sát kinh hoàng, đồng thời yêu cầu có sự can thiệp ngay lập tức của quốc tế. Trong khi đó, phía Israel tiếp tục duy trì hàng ngàn cảnh sát, binh sĩ siết chặt an ninh ở Jerusalem, đồng thời thả truyền đơn xuống Dải Gaza với nội dung cảnh báo người dân Palestine tránh xa khu vực biên giới.