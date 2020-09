Mỹ không tham gia sáng kiến vắc xin Covid-19

Bên cạnh đó, Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia sáng kiến về phát triển, sản xuất và chia sẻ vắc xin toàn cầu (COVAX) vì có liên quan WHO.

Hiện có khoảng 172 nước tham gia sáng kiến do WHO dẫn đầu này nhằm chia sẻ công bằng vắc xin Covid-19. Nhà Trắng ra thông cáo cho hay Mỹ sẽ tiếp tục tham gia với các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo chiến thắng đại dịch, nhưng sẽ “không bị kiềm chế bởi các tổ chức đa phương chịu ảnh hưởng của WHO và Trung Quốc ”.