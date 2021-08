Mỹ lại báo động an ninh, kêu gọi rời khỏi cổng sân bay Kabul ‘ngay lập tức’

“Các công dân Mỹ đang ở tại cổng Abbey, cổng Nam, cổng Bắc hoặc cổng trụ sở Bộ Nội vụ mới bây giờ nên rời khỏi ngay lập tức. Do các mối đe dọa về an ninh tại sân bay Kabul, chúng tôi tiếp tục khuyến cáo các công dân Mỹ tránh đến sân bay và các cổng sân bay đó”, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul nhấn mạnh trong báo động an ninh được đưa ra ngày 27.8, theo AFP.

Báo động trên không cung cấp chi tiết về những gì có thể là mối đe dọa an ninh, nhưng được đưa ra theo sau vụ đánh bom ở bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul tối 26.8, khiến hơn 90 người chết, trong đó có 13 binh sĩ Mỹ.

Khuyến cáo trên được đưa ra vài giờ sau khi Lầu Năm Góc cảnh báo chiến dịch sơ tán các công dân Mỹ và những người Afghanistan từng làm việc cho các nước phương Tây đang đối diện “các mối đe dọa đáng tin, cụ thể”.