Mỹ lên án việc Trung Quốc áp quy định hàng hải gây quan ngại ở Biển Đông

Rạng sáng nay (theo giờ VN), tờ South China Morning Post đưa tin Lầu Năm Góc vừa đưa ra tuyên bố thể hiện sự bác bỏ quy định an toàn hàng hải mới của Trung Quốc.

Tờ báo dẫn lời ông John Supple, phát ngôn viên Lầu Năm Góc, khẳng định: “Mỹ kiên quyết nhấn mạnh rằng bất kỳ luật hoặc quy định nào của quốc gia ven biển nào đều không được vi phạm các quyền hàng hải và hàng không mà tất cả các quốc gia được hưởng theo luật pháp quốc tế”.

“Các tuyên bố chủ quyền trên biển bất hợp pháp và chung chung, trong đó có Biển Đông, đe dọa nghiêm trọng đến quyền tự do trên biển như quyền tự do hàng hải và hàng không, thương mại tự do và thương mại hợp pháp, các quyền và lợi ích của Biển Đông và các quốc gia ven biển khác”, ông Supple nhấn mạnh.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Trung Quốc bắt đầu áp dụng quy định an toàn hàng hải mới từ ngày 1.9. Trong quy định mới, Trung Quốc yêu cầu những người điều khiển một số loại tàu thuyền phải khai báo thông tin chi tiết về hải trình khi đi vào vùng lãnh hải mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Cụ thể, các loại tàu thuyền phải khai báo bao gồm tàu có thể lặn, tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, tàu chở vật liệu phóng xạ, tàu chở hóa chất, khí hóa lỏng... Đây là các loại tàu mà Bắc Kinh cho là “có thể gây nguy hiểm cho an toàn giao thông hàng hải”.

Đây được xem là động thái mới của chính quyền Trung Quốc nhằm tăng cường kiểm soát các vùng biển mà nước này tuyên bố chủ quyền. Đầu năm nay, Trung Quốc cũng đã thông qua luật hải cảnh mới cho phép khi cần thì lực lượng này nổ súng nhằm vào tàu nước ngoài hoạt động ở vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.

Một vấn đề đáng lo ngại nhất là việc Trung Quốc sẽ viện dẫn các luật và quy định trên ở các vùng biển mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền, ngay cả khi tuyên bố chủ quyền không được cộng đồng quốc tế công nhận. Điển hình là khu vực Biển Đông.