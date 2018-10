Mỹ rúng động vì vụ xả súng bài Do Thái

AFP hôm qua đưa tin nghi phạm Robert Bowers (46 tuổi) trong vụ xả súng tại giáo đường Do Thái ở TP.Pittsburgh (bang Pennsylvania, Mỹ) vào ngày 27.10 đang được chữa trị và tình trạng đã ổn định dù trúng nhiều phát đạn của cảnh sát. Tay súng đã đầu hàng sau khi sát hại 11 người và làm 6 người bị thương, đa số từ 60 - 90 tuổi. Trước đó, kẻ này cầm khẩu AR-15 xông vào giáo đường, hét lên những lời lẽ thù hằn người Do Thái và xả đạn vào những người đang cầu nguyện.

Hôm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bày tỏ đau lòng sau vụ việc đẫm máu ở Pittsburgh. “Chúng ta phải cùng nhau đứng lên cùng nước Mỹ trước vụ bạo lực chống người Do Thái kinh hoàng này”, ông kêu gọi. Thủ tướng Đức Angela Merkel lên án đây là “hành động thù ghét mù quáng” còn Thủ tướng Canada Justin Trudeau gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Tại cuộc họp báo chiều 28.10, công tố viên Scott Brady cho hay Bowers sẽ ra tòa lần đầu vào hôm nay 29.10 và đối diện án tử hình cho 29 tội danh. “Bị can đã có những tuyên bố mang tính diệt chủng trên mạng xã hội và thể hiện ý đồ sát hại người Do Thái”, ông nói. Theo đặc vụ Bob Jones thuộc Văn phòng FBI tại Pittsburgh, hung thủ hành động đơn độc nhưng nếu cảnh sát chậm chân thì số nạn nhân có thể còn nhiều hơn. CNN dẫn lời giới chức địa phương cho biết Bowers không có tiền án tiền sự, được cấp giấy phép sở hữu súng và đã mua ít nhất 6 khẩu từ năm 1996. Trước khi gây án vài giờ, bị can lên mạng xã hội cáo buộc Tổ chức Hỗ trợ người tị nạn Do Thái HIAS “mang những kẻ xâm lược vào để giết người” và ông ta “không thể ngồi yên”. Tại cuộc họp báo chiều 28.10, công tố viên Scott Brady cho hay Bowers sẽ ra tòa lần đầu vào hôm nay 29.10 và đối diện án tử hình cho 29 tội danh. “Bị can đã có những tuyên bố mang tính diệt chủng trên mạng xã hội và thể hiện ý đồ sát hại người Do Thái”, ông nói. Theo đặc vụ Bob Jones thuộc Văn phòng FBI tại Pittsburgh, hung thủ hành động đơn độc nhưng nếu cảnh sát chậm chân thì số nạn nhân có thể còn nhiều hơn. CNN dẫn lời giới chức địa phương cho biết Bowers không có tiền án tiền sự, được cấp giấy phép sở hữu súng và đã mua ít nhất 6 khẩu từ năm 1996. Trước khi gây án vài giờ, bị can lên mạng xã hội cáo buộc Tổ chức Hỗ trợ người tị nạn Do Thái HIAS “mang những kẻ xâm lược vào để giết người” và ông ta “không thể ngồi yên”.

Cũng trong hôm qua, Reuters dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án mạnh mẽ vụ xả súng. “Chúng ta phải đứng lên cùng những anh chị em đánh bại chủ nghĩa bài Do Thái và các lực lượng thù hận”, ông phát biểu. Theo Tổng thống Trump, vụ việc không liên quan đến tranh cãi về luật sở hữu súng ở Mỹ và có thể được ngăn chặn nếu tại giáo đường có nhân viên bảo vệ vũ trang. Chủ nhân Nhà Trắng cho hay ông sẽ sớm đến Pennsylvania, nơi hàng ngàn người dân đang cầu nguyện cho các nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các công sở, căn cứ quân sự và tàu hải quân treo cờ rủ đến hết ngày 31.10.

Đây được xem là hành động tấn công mang tính bài Do Thái gây thương vong nhiều nhất từ trước đến nay. Số liệu thống kê cho thấy các vụ việc liên quan đến tâm lý thù ghét người Do Thái tại Mỹ tăng đáng kể trong những năm gần đây, với 1.267 vụ vào năm 2016 và 1.986 vụ vào năm ngoái. Tờ The Washington Post dẫn lời chuyên gia Oren Segal thuộc Tổ chức ADL, chuyên chống lại phong trào bài Do Thái, hy vọng vụ việc lần này sẽ là hồi chuông khiến nhiều người đứng lên phản kháng thù hận và bạo lực. “Nhiều người đang đổ ra đường để thể hiện rõ rằng thảm kịch này không đại diện cho nước Mỹ. Chúng ta cần giới lãnh đạo đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chống lại chủ nghĩa thù hận”, ông kêu gọi.