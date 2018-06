Mỹ sơ tán nhân viên ngoại giao ở Trung Quốc vì ‘bệnh lạ’

Những người này có triệu chứng tương tự như chấn thương não do nghe âm thanh bất thường.

Reuters dẫn thông báo từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7.6 cho hay các cuộc kiểm tra y tế xác nhận ít nhất 1 nhân viên nước này ở Trung Quốc có những triệu chứng giống các đồng nghiệp ở Cuba, gồm bị mất thính giác, chóng mặt và thường xuyên mệt mỏi.

tin liên quan Mỹ lập lực lượng đối phó 'bệnh lạ' tấn công nhân viên ngoại giao Theo sau báo cáo trên, một nhóm chuyên gia y tế Mỹ đã được cử đến Lãnh sự quán nước này tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông để kiểm tra sức khỏe của mọi nhân viên ngoại giao và gia đình của họ.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Heather Nauert của Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ có bao nhiêu nhà ngoại giao về nước kiểm tra thêm sức khỏe.

Tờ The New York Times đưa tin một nhân viên ngoại giao Mỹ tại Trung Quốc tên là Mark A. Lenzi và vợ của người này đã than phiền về việc nghe nhiều âm thanh lạ tại căn hộ của họ.

Hồi tháng trước, một nhân viên chính phủ Mỹ tại Quảng Châu cũng mắc các triệu chứng tương tự.

Một ngày trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết Bộ Ngoại giao đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để xử lý vụ việc.

Hồi năm 2017, chính phủ Mỹ đã cáo buộc Cuba tấn công bằng sóng âm các nhân viên đại sứ quán tại Havana khiến 24 người mắc chứng bệnh lạ. Sau đó, Mỹ đã trục xuất 15 nhà ngoại giao Cuba với lý do Havana không thể bảo vệ các nhân viên tòa đại sứ Mỹ.

Trong khi đó, Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định rằng Bắc Kinh không phát hiện bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào đã thực hiện vụ tấn công như vậy.