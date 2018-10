Mỹ tính rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân với Nga

Tờ The Guardian ngày 19.10 dẫn nguồn tin cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã đề xuất Tổng thống Donald Trump rút khỏi Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) do Mỹ và Liên Xô ký vào năm 1987, với lý do Nga đã vi phạm quy định trong đó.