NATO họp khẩn về tình hình Afghanistan

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang dẫn đầu cuộc thảo luận với các đặc phái viên từ 30 nước thành viên. Một nguồn tin cho biết họ sẽ tập trung vào kế hoạch sơ tán khỏi Afghanistan.

"Cuộc họp sẽ nói về việc xác định ai sẽ làm gì, khi nào, như thế nào và nguồn lực cho các hoạt động này", nguồn tin cho biết.

Taliban đã chiếm được một loạt thủ phủ trong một cuộc tổng tiến công kể từ khi Mỹ và các đồng minh NATO bắt đầu rút khỏi Afghanistan.

Mỹ và Anh, các thành viên hàng đầu của NATO, đã ra lệnh triển khai hàng ngàn binh sĩ tới Afghanistan để sơ tán công dân của mình. Washington và London vào cuối ngày 12.8 đã công bố kế hoạch nhanh chóng rút nhân viên tại đại sứ quán và các công dân khác khỏi thủ đô Kabul của Afghanistan.

Các động thái này diễn ra sau khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát Kandahar, thành phố lớn thứ hai của Afghanistan. Hiện tại, chính phủ Afghanistan chỉ còn nắm giữ thủ đô Kabul và một số vùng khác. Tốc độ tấn công của Taliban đã khiến các quan chức phương Tây sửng sốt.

AFP dẫn lời một quan chức NATO cho biết Mỹ đã báo về việc sơ tán công dân cho các đồng minh NATO trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức đưa ra tuyên bố.

“NATO đang theo dõi tình hình an ninh rất chặt chẽ”, quan chức này cho biết. Quan chức này nói thêm rằng NATO vẫn đang duy trì các nhân viên ngoại giao ở Afghanistan nhưng từ chối cung cấp chi tiết về số lượng do vấn đề an ninh.