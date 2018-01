Nhiệt độ vào nửa đêm tại khu Manhattan, New York, là âm 12 độ C và có thể giảm xuống âm 15 độ C, ngang bằng với năm 1962. Trong khi đó, năm lạnh nhất là 1917 khi nhiệt độ là âm 17 độ C.



Mặc dù vậy, rất đông người dân tụ tập về Quảng trường Thời đại từ sớm để dự những sự kiện âm nhạc và chuẩn bị đếm ngược chào đón năm mới. Sự kiện chính của mỗi lần giao thừa là màn hạ quả cầu pha lê từ đỉnh của tòa nhà One Times Square. Bên cạnh đó, còn có những màn bắn pháo hoa, thả hoa giấy, bóng bay rực rỡ.

An ninh được siết chặt tại sự kiện đếm ngược năm nay khi New York vừa hứng chịu 2 cuộc tấn công khủng bố trong tháng 10 và tháng 12. Cảnh sát cấm phương tiện đi vào 20 tuyến đường, nhiều cảnh sát và chó nghiệp vụ được triển khai tuần tra. Để vào được khu sự kiện chính tại Quảng trường Thời đại, mỗi người sẽ được kiểm tra an ninh 2 lần và không được mang túi xách, ba lô. Cảnh sát cũng được điều động kiểm tra các nhà hàng, khách sạn quanh quảng trường đề phòng nguy cơ tấn công như vụ xả súng ở Las Vegas làm 58 người thiệt mạng hồi tháng 10.







Bảo Vinh