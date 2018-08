New Zealand cấm người nước ngoài mua nhà

Bộ trưởng Phát triển kinh tế New Zealand David Parker hôm qua thông báo chính phủ ban hành lệnh cấm người nước ngoài mua nhà do nhân dân “chán ngán cảnh là người thuê ngay trên đất nước mình”, theo tờ The Guardian. Lệnh cấm áp dụng đối với tất cả công dân nước ngoài, ngoại trừ Úc.

Bên cạnh đó, New Zealand đang thương thảo với Singapore về việc áp dụng ngoại lệ cho nước này vì hai bên có ký hiệp định thương mại tự do.

“Thị trường nhà ở phải phục vụ người dân trong nước, không thể bị chi phối bởi giới giàu có từ bên ngoài”, ông Parker tuyên bố.

Lệnh cấm là một phần trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng giá nhà ở tăng đột biến ở New Zealand trong 4 năm qua. Chính phủ cũng khẳng định sẽ hoàn thành cam kết xây thêm 100.000 căn hộ giá phải chăng cho người dân trong vòng 10 năm tới.