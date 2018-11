New Zealand đưa khí tài đến Papua New Guinea

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters hôm qua thông báo nước này sẽ triển khai tàu tuần tra HMNZS Otago cùng thủy thủ đoàn 75 người để hỗ trợ Papua New Guinea đảm bảo an ninh cho Tuần lễ cấp cao APEC, dự kiến diễn ra từ ngày 12 - 18.11.

New Zealand còn điều động một máy bay giám sát P-3 Orion cùng 20 quân nhân đến hỗ trợ giám sát trên không cũng như khoảng 30 binh sĩ đặc nhiệm để góp phần bảo đảm an ninh tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea, theo Đài RNZ.

Ông Peters nhấn mạnh công tác an ninh cho hội nghị APEC là hết sức quan trọng và New Zealand sẵn sàng hỗ trợ Papua New Guinea tổ chức thành công sự kiện này. Trước đó, Úc cũng điều một tàu đổ bộ, 2 tàu tuần tra cùng 1.500 quân nhân đến giúp đảm bảo an ninh cho đợt hội nghị sắp tới.