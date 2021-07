New Zealand tặng 10 tấn trái cây hỗ trợ TP.HCM chống dịch Covid-19

Ngày 13.7, các công ty xuất khẩu hoa quả hàng đầu của New Zealand tại Việt Nam đã chung tay ủng hộ hơn khoảng 10 tấn trái cây gồm táo và kiwi cho các bệnh nhân và các nhân viên y tế tại 8 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM, theo thông cáo của Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam, Bà Tredene Dobson, cho hay chương trình ủng hộ từ 6 công ty xuất khẩu hoa quả lớn nhất của New Zealand thể hiện sự đồng lòng và trân trọng của người dân New Zealand trước những nỗ lực vượt quá sức tưởng tượng của các cán bộ, nhân viện y tế Việt Nam hiện nay, đồng thời chia sẻ phần nào khó khăn cùng các bệnh nhân.

“Đại sứ quán New Zealand mong muốn thể hiện sự đồng lòng với Việt Nam thông qua việc hỗ trợ các công ty xuất khẩu của New Zealand tuy hiện không thể đến Việt Nam do hạn chế đi lại giữa hai nước nhưng vẫn mong muốn được ủng hộ những quả táo tươi, chất lượng cao đến người dân địa phương. Đây là khoảng thời gian thực sự khó khăn, nhưng những đóng góp nhỏ bé như thế này mong được thay lời cho tình bạn của chúng tôi đối với các bạn Việt Nam,” Đại sứ Dobson cho hay.

Tổng Lãnh sự kiêm Tham tán Thương mại New Zealand, ông Joe Nelson, chia sẻ rằng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư New Zealand (NZTE) đồng hành cùng các công ty New Zealand để triển khai việc phân phối các hộp hoa quả tại địa phương cho hay: “Tôi tự hào được hỗ trợ các công ty New Zealand thực hiện một chương trình có ý nghĩa lớn như sự kiện này – Việt Nam là đối tác thương mại và xuất khẩu quan trọng cho nhiều công ty New Zealand. Nhưng trên hết, chúng tôi đã xây dựng được tình bạn tốt đẹp với nhiều đối tác Việt Nam, và chúng tôi sẽ làm tất cả những gì trong khả năng để hỗ trợ các bạn”.

Victor Anderson, Giám đốc công ty T&G Global tại Việt Nam cho hay, công ty sẽ nỗ lực hết mình để đóng góp vào dự án này. “Chúng tôi hi vọng nghĩa cử nhỏ bé này sẽ là một món quà tinh thần có ý nghĩa và bổ dưỡng cho các bệnh nhân và cán bộ y tế tại các bệnh viện hiện đang chiến đấu cùng dịch bệnh COVID-19”, ông nói.

Chương trình ủng hộ do Đại sứ quán New Zealand và cơ quan NZTE phối hợp tổ chức cùng Chương trình “Mạnh mẽ lên Việt Nam” do Quỹ Sống phát động trên cơ sở tin tưởng vào sức mạnh bền vững của sự đồng lòng và sẻ chia sẽ giúp chúng ta cùng vượt qua những thử thách còn phía trước.