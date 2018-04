Nga cáo buộc phương Tây muốn phá World Cup

Hãng thông tấn TASS ngày 1.4 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Anh và Mỹ đang lợi dụng nghi án cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia bị đầu độc ở Anh hồi đầu tháng 3 để phá hoại vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) vào tháng 6 tới. Đến nay, đã có nhiều nước tuyên bố tẩy chay, không cử phái đoàn cấp cao tham dự lễ khai mạc World Cup cũng như khuyến cáo công dân trong khi chỉ còn hơn 2 tháng các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới sẽ đổ xô đến Nga.



Cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại London cũng cảnh báo công dân Nga nên suy nghĩ cặn kẽ trước khi lên kế hoạch gửi con cái đến Anh tham gia trại hè và học ngôn ngữ. “Dựa trên các tuyên bố của giới chính khách Anh, chúng tôi không loại trừ khả năng con cái của công dân Nga có thể trở thành đối tượng bị ảnh hưởng trong cuộc chiến trả đũa”, TASS dẫn thông cáo của sứ quán viết. Theo Moscow, “năng lực của sứ quán đang bị giới hạn sau khi Anh trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao, bao gồm nhân viên lãnh sự”.

Cũng trong hôm qua, 2 máy bay Il-96-600 chở 171 nhà ngoại giao Nga và người thân đã đáp xuống sân bay Vnukovo ở Moscow sau khi bị Mỹ trục xuất. Ở phía bên kia, ngoại giao đoàn Mỹ hạ cờ bên ngoài tổng lãnh sự quán ở St.Petersburg, đóng cửa nơi làm việc và quay về nước trong vội vã. Họ mới nhận được thông báo từ chính quyền sở tại yêu cầu phải rời khỏi Nga hồi cuối tuần. Đến hôm qua, công dân Nga nộp đơn xin thị thực vào Mỹ tại tổng lãnh sự quán đều nhận được thư hủy bỏ lịch hẹn, theo Sputnik.

Trong khi đó, nhiều cựu điệp viên Nga sống tại Anh đang vô cùng bất an sau vụ đầu độc. Đài NBC News dẫn lời ông Boris Karpichkov, từng làm việc cho Ủy ban An ninh quốc gia Liên Xô (KGB), cho hay hồi giữa tháng 2, ông đã được các nguồn tin cảnh báo về việc tên mình nằm trong “danh sách đen” cùng với ông Skripal. Chỉ 3 tuần sau, Skripal trúng chất độc thần kinh Novichok và hiện vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Theo ông Karpichkov, danh sách nói trên còn có tên cựu nhân viên tình báo Anh Christopher Steele, tác giả bộ hồ sơ cáo buộc Nga can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ và doanh nhân Bill Browder, người vận động quốc hội Mỹ thông qua đạo luật Magnitsky trừng phạt nhiều quan chức Moscow.