Nga khen Taliban hành xử văn minh, có trách nhiệm

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 17.8 cho biết ông coi việc Taliban đưa ra các tuyên bố ở Kabul và trên thực tế cho thấy họ sẵn sàng tôn trọng ý kiến của người khác là một dấu hiệu tích cực.

"Đặc biệt, họ nói rằng họ sẵn sàng thảo luận về một chính quyền mà ở đó không chỉ có Taliban mà có sự tham gia của các đại diện khác của Afghanistan", TASS dẫn lời ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cũng cho hay Moscow muốn việc thành lập chính phủ mới ở Kabul là một quá trình toàn diện. "Chúng tôi ủng hộ bắt đầu cuộc đối thoại toàn diện của đất nước với sự tham gia của tất cả nhóm sắc tộc, tôn giáo và nhóm chính trị tại Afghanistan", ông nói.

Sau đó cùng ngày, Đại sứ Nga tại Kabul, ông Dmitry Zhirnov có cuộc gặp với đại diện Taliban, thảo luận về an ninh của sứ quán Nga. Trên Đài Rossiya-24, ông Zhirnov cho biết cuộc gặp diễn ra tích cực và mang tính xây dựng, trong đó Taliban nhắc lại việc đảm bảo an toàn cho Đại sứ quán Nga tại Kabul, đồng thời Taliban đồng ý tất cả các yêu cầu cụ thể về các khía cạnh liên quan vấn đề an ninh mà phía Nga đưa ra.

Phía Nga cho rằng những cam kết ban đầu của Taliban từ khi kiểm soát Afghanistan là dấu hiệu tích cực và lực lượng này đang hành xử văn minh và có trách nhiệm, theo TASS. Cụ thể, ông Zhirnov nói Taliban đang thành công trong việc khôi phục trật tự ở Kabul. Mặc dù thừa nhận Taliban có thể rất cứng rắn nhưng ông Zhirnov cho rằng sẽ không có cuộc "tắm máu" như phương Tây dự đoán.

Về phần mình, đại diện Taliban nhấn mạnh lực lượng này có cách tiếp cận thân thiện và tử tế nhất với Nga.