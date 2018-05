Nghị sĩ Mỹ đề xuất dự luật cấm bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Lệnh cấm nói trên chỉ được dỡ bỏ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể xác thực rằng Thổ Nhĩ Kỳ "không tiến hành các bước [gây] giảm khả năng phối hợp của NATO, bộc lộ tài sản của NATO cho đối tượng thù địch,... làm suy yếu an ninh chung của các nhà nước thành viên NATO”, the tờ The Hill. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã cam kết mua 116 chiếc F-35 và một số linh kiện của F-35 sẽ được sản xuất ở nước này.

tin liên quan Tại sao NATO lo sợ Nga cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ? Tuy nhiên, hồi tháng 12.2017, Thổ Nhĩ Kỳ lại ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga, khiến các nước thành viên NATO quan ngại vì S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ của khối. Tuy nhiên, hồi tháng 12.2017, Thổ Nhĩ Kỳ lại ký thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 của Nga, khiến các nước thành viên NATO quan ngại vì S-400 không tương thích với hệ thống phòng thủ của khối.

Hồi giữa tháng trước, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ chuyên trách vấn đề châu Âu và lục địa Á-Âu Wess Mitchell cảnh báo rằng việc Ankara mua S-400 có thể gây tác động tiêu cực tới khả năng giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Cũng trong tháng trước, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đưa ra dự luật nhằm ngăn chặn Thổ Nhĩ Kỳ nhận F-35 sau khi chính quyền Ankara bỏ tù mục sư Mỹ Andrew Brunson khoảng 18 tháng, với cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố.