Nghi vấn đội quân côn trùng truyền bệnh của Mỹ

Tờ The Guardian ngày 17.7 đưa tin Hạ viện Mỹ yêu cầu mở cuộc điều tra nghi vấn các cuộc thí nghiệm dùng loài ve ký sinh làm vũ khí sinh học của Bộ Quốc phòng dẫn đến tình trạng lây lan bệnh lyme. Căn bệnh này do xoắn khuẩn Borrelia burgdorferi lây sang người qua vật chủ trung gian là loài ve thân cứng Ixodes sống ký sinh trên chuột, hươu, chó, mèo, chim, sóc và nhiều loài thú cưng.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), bệnh gây sốt, đau cơ, đau khớp và liệt cơ mặt. Nếu không được điều trị, bệnh nhân có thể bị viêm khớp, các vấn đề về tim và hệ thần kinh.

Trước đó, đã có nhiều chuyên gia đặt nghi vấn Bộ Quốc phòng Mỹ bí mật tiến hành nhiều thí nghiệm nhằm biến côn trùng thành vũ khí sinh học tại các cơ sở nghiên cứu ở Fort Detrick (bang Maryland) và đảo Plum (New York). Đây cũng là chủ đề chính trong sách Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons (tạm dịch: Bị cắn: Lịch sử bí mật của bệnh lyme và vũ khí sinh học) của tác giả Kris Newby, do Đại học Stanford xuất bản hồi tháng 5.