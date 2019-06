Nghi vấn Mỹ tấn công lưới điện Nga

Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời 2 nguồn tin cấp cao tiết lộ quân đội và giới chức an ninh Mỹ đang tăng cường các đợt tấn công mạng nhằm vào các nhà máy điện ở Nga, đồng thời cài cắm sâu phần mềm mã độc (malware) trong hệ thống điều khiển. Đòn này có thể giúp Mỹ dễ dàng ra tay phủ đầu, đánh sập lưới điện trong tình huống có nguy cơ bùng nổ xung đột với Nga, các nguồn tin cho biết thêm. Đây được cho là bước chuyển chiến lược theo hướng công kích mạnh hơn của Mỹ trên chiến trường không gian mạng sau thời gian dài liên tục đối diện các đợt tấn công từ tin tặc nước ngoài.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa nhận được báo cáo chi tiết về việc malware được cài cắm trong các hệ thống hạ tầng của Nga. Lý do là giới chức quốc phòng và tình báo lo ngại chủ nhân Nhà Trắng “ra lệnh thay đổi, hủy bỏ chiến dịch hoặc thảo luận với quan chức nước ngoài”, theo The New York Times. Bên cạnh đó, đạo luật được quốc hội Mỹ thông qua hồi năm 2018 cho phép Lầu Năm Góc có quyền quyết định triển khai tấn công mạng mà không cần đến sự phê chuẩn của tổng thống.

Hiện Lầu Năm Góc lẫn phía Nga vẫn chưa có bình luận gì về thông tin trên. Trong khi đó, trên Twitter, Tổng thống Trump hôm qua chỉ trích The New York Times “đăng thông tin giả mạo độc hại” và gọi đây là “hành động phản quốc”. Tuy nhiên, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hồi tuần trước tuyên bố Washington “đang áp dụng biện pháp mạnh” trong lĩnh vực không gian mạng nhằm ứng phó trước “mối đe dọa” từ Nga và Trung Quốc như gieo rắc thông tin giả mạo trên mạng xã hội, do thám và trộm bí mật công nghệ.

[VIDEO] Ông Putin nhận xét quan hệ Nga - Mỹ "ngày càng tệ"

Lâu nay, Bộ An ninh nội địa và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nhiều lần cảnh báo tin tặc có nguồn gốc từ Nga đã và đang tiến hành chiến dịch tấn công mạng quy mô lớn nhắm vào lưới điện, nhà máy điện hạt nhân, nhà máy xử lý nước, ngành hàng không và những cơ sở hạ tầng nhạy cảm khác của Mỹ. Giới hữu quan Mỹ mô tả tin tặc hoạt động cực kỳ tinh vi, khó phát hiện, thường sử dụng malware nhưng không nêu rõ những đợt tấn công này có thành công hay không. Về phần mình, Nga lẫn Trung Quốc liên tục bác bỏ những cáo buộc đứng sau hành động tấn công mạng nhằm vào Mỹ.