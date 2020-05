Nghiên cứu: Thuốc trị cao huyết áp không làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19

Theo nghiên cứu đăng trên chuyên san New England Journal of Medicine ngày 1.5, các loại thuốc thông thường trong điều trị cao huyết áp không làm tăng nguy cơ nhiễm Covid-19 hay khiến bệnh trở nặng như một số người lo ngại.

Nghiên cứu trên 12.594 bệnh nhân được thực hiện bởi Trường Y khoa Grossman thuộc Đại học New York (Mỹ) theo lời kêu gọi ngày 17.3 của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, Đại học Tim Mỹ và Hiệp hội về Trụy tim Mỹ.

Kết quả cho thấy không có mối liên quan nào giữa 4 nhóm thuốc trị cao huyết áp với nguy cơ mắc Covid-19, khiến bệnh nặng hơn hay làm gia tăng tỷ lệ tử vong. Các nhóm thuốc này gồm thuốc ức chế men chuyển angiotensin (ACE), thuốc đối kháng thụ thể angiotensin (ARB), thuốc chẹn beta và thuốc chẹn can xi.

"Gần phân nửa số người Mỹ trưởng thành có bệnh cao huyết áp. Nghiên cứu của chúng tôi giúp các nhân viên y tế an tâm tiếp tục kê toa và bệnh nhân an tâm sử dụng thuốc cao huyết áp", theo ông Harmony Reynolds, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh tim mạch tại Đại học New York.

"Bước tiếp theo, chúng tôi dự định thực hiện các nghiên cứu tương tự đối với những loại thuốc khác về khả năng liên quan đến Covid-19", theo tác giả nghiên cứu Judith Hochman.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi nhóm chuyên gia do ông Mandeep Mehra - giám đốc y khoa Bệnh viện Brigham và Phụ nữ (Mỹ) - dẫn đầu cho thấy thuốc cao huyết áp có thể giúp giảm nguy cơ tử vong ở các bệnh nhân Covid-19. Nghiên cứu được thực hiện đối với gần 9.000 bệnh nhân tại 11 quốc gia.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu chưa rõ cơ chế tác động của thuốc đối với bệnh nhân mắc Covid-19. "Điều chúng tôi có thể khuyên là nếu bạn đang uống thuốc cao huyết áp thì cứ tiếp tục uống", ông đưa ra lời khuyên.