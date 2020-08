Ngoại trưởng Vương Nghị: chưa chắc virus gây Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo trong chuyến thăm Na Uy, ông Vương nhấn mạnh rằng tuy Trung Quốc là quốc gia đầu tiên báo cáo về sự tồn tại của virus Corona gây Covid-19 cho Tổ chức Y tế thế giới WHO ), “điều đó không có nghĩa virus có nguồn gốc từ Trung Quốc”, theo Reuters.

Ông Vương còn nói rằng trong 4 tháng qua có nhiều báo cáo cho thấy SARS-CoV-2 xuất hiện ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới và có thể xuất hiện sớm hơn so với ở Trung Quốc.

Tờ The Sydney Morning Herald hôm nay 28.8 đưa tin WHO khẳng định một nhóm chuyên gia của tổ chức này đang điều tra nguồn gốc của Covid-19 sẽ đến Vũ Hán, sau khi WHO đã gửi 2 nhà điều tra đến Trung Quốc hồi tháng 7, nhưng họ chỉ đến Bắc Kinh.