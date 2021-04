'Ngũ Nhãn' bất đồng quan điểm về Trung Quốc

Phát biểu tại tổ chức Hội đồng New Zealand - Trung Quốc , bà Mahuta nói “Ngũ Nhãn” (gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc) không nên đi quá xa phạm vi chia sẻ thông tin tình báo giữa các quốc gia thành viên. Bà Mahuta khẳng định New Zealand tự đưa ra chính sách về Trung Quốc, chứ không phải các nước thành viên “Ngũ Nhãn”. Tuyên bố được đưa ra sau khi New Zealand vừa ký kết một hiệp định thương mại tự do mở rộng với Trung Quốc.