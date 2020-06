Người phụ nữ Mỹ đầu tiên đi bộ trong không gian đã lặn xuống Vực Challenger

Sau 37 năm kể từ khi lần đầu đi bộ trong không gian (năm 1983), tiến sĩ Kathyrn Sullivan, 68 tuổi, đã lặn xuống Vực Challenger ở độ sâu 10.994m tại Thái Bình Dương.

Báo The New York Times hôm 8.6 dẫn thông tin từ công ty tổ chức EYOS Expeditions cho hay nữ tiến sĩ đã ngồi trên tàu lặn Limiting Factor do ông Victor Vescovo điều khiển.